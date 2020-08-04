Samsung получила патент на смарт-очки с обширным набором датчиков

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на новое носимое устройство, выполненное в виде обычных очков.

В документе говорится, что гаджет сможет отображать всевозможные уведомления с помощью встроенной системы визуализации. Причём характер и содержимое этих сообщений будут зависеть от ряда факторов. В частности, устройство сможет демонстрировать ту или иную информацию с учётом текущего времени, физической активности владельца, распорядка его дня и пр.

Для получения сведений об окружающей обстановке и состоянии пользователя будет задействован обширный массив датчиков. Это сенсоры температуры, давления, приближения, акселерометр и гироскоп.



Изображение: USPTO

Более того, рассматривается возможность оснащения очков системой отслеживания взгляда владельца. Для этого может быть применена инфракрасная камера, контролирующая положение зрачков.



Изображение: USPTO

Устройство сможет обмениваться данными со смартфоном посредством беспроводной связи. Кроме того, говорится о наличии интегрированной аудиосистемы.

Заявка на патент была подана в октябре прошлого года. О том, когда гаджет с описанной функциональностью может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.