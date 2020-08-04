0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

Samsung получила патент на смарт-очки с обширным набором датчиков

Samsung получила патент на смарт-очки с обширным набором датчиков

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на новое носимое устройство, выполненное в виде обычных очков.

В документе говорится, что гаджет сможет отображать всевозможные уведомления с помощью встроенной системы визуализации. Причём характер и содержимое этих сообщений будут зависеть от ряда факторов. В частности, устройство сможет демонстрировать ту или иную информацию с учётом текущего времени, физической активности владельца, распорядка его дня и пр.

Для получения сведений об окружающей обстановке и состоянии пользователя будет задействован обширный массив датчиков. Это сенсоры температуры, давления, приближения, акселерометр и гироскоп.


Изображение: USPTO

Более того, рассматривается возможность оснащения очков системой отслеживания взгляда владельца. Для этого может быть применена инфракрасная камера, контролирующая положение зрачков.


Изображение: USPTO

Устройство сможет обмениваться данными со смартфоном посредством беспроводной связи. Кроме того, говорится о наличии интегрированной аудиосистемы.

Заявка на патент была подана в октябре прошлого года. О том, когда гаджет с описанной функциональностью может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.