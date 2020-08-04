Samsung получила патент на смарт-очки с обширным набором датчиков

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Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на новое носимое устройство, выполненное в виде обычных очков.
В документе говорится, что гаджет сможет отображать всевозможные уведомления с помощью встроенной системы визуализации. Причём характер и содержимое этих сообщений будут зависеть от ряда факторов. В частности, устройство сможет демонстрировать ту или иную информацию с учётом текущего времени, физической активности владельца, распорядка его дня и пр.
Для получения сведений об окружающей обстановке и состоянии пользователя будет задействован обширный массив датчиков. Это сенсоры температуры, давления, приближения, акселерометр и гироскоп.
Изображение: USPTO
Более того, рассматривается возможность оснащения очков системой отслеживания взгляда владельца. Для этого может быть применена инфракрасная камера, контролирующая положение зрачков.
Изображение: USPTO
Устройство сможет обмениваться данными со смартфоном посредством беспроводной связи. Кроме того, говорится о наличии интегрированной аудиосистемы.
Заявка на патент была подана в октябре прошлого года. О том, когда гаджет с описанной функциональностью может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.
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