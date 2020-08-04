The Boring Company показала схему будущих тоннелей под Лас-Вегасом

The Boring Company уже несколько месяцев активно сотрудничает с администрацией Лас-Вегаса с целью строительства специализированной сети туннелей для перемещения электрокаров. После серии переговоров руководство города разрешило детищу Илона Маска построить тоннель за пределами конференц-центра Лас-Вегаса с остановкой в одном из казино.

Компания уже опубликовала амбициозную схему нового «метро», демонстрирующую размах запланированного проекта.



Схема: The Boring Company

По задумке инженеров оригинальная транзитная система будет перевозить людей на электрокарах Tesla между тремя станциями в пределах так называемого делового центра Лас-Вегаса на расстояние в 3,2 километра в обход наземного плотного трафика. Но The Boring Company решила не останавливаться на этом и всячески стремится расширить инфраструктуру своих «подземных ходов».

Получив разрешение от властей города, компания может приступить к строительству туннеля, который будет соединять конференц-центр с казино Resorts World Las Vegas. Таким образом, новая станция станет первой за пределами центра. Параллельно The Boring Company разрабатывает систему туннелей близ аэропорта О’Хара в Чикаго и стадиона Доджер (Лос-Анджелес). Сроки ввода новых станций в эксплуатацию пока не уточняются.