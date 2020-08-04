Раде предлагают открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

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В Верховную Раду подали законопроект, которым хотят обеспечить открытость информации о размере оплаты труда в госкомпаниях.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
“Недостаточное качество механизмов контроля деятельности государственных предприятий и обществ стали источником коррупционных рисков и убытков государства. Это подтверждается многочисленными публикациями в средствах массовой информации, громкими уголовными производствами и т.д.”, – отмечают авторы законопроекта.
Цель законопроекта: повысить прозрачность деятельности органов управления и должностных лиц юридических лиц публичного права, государственных предприятий, госорганизаций, имеющих целью получение прибыли, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.
Что предлагают. В законопроекте предусмотрены соответствующие изменения, направленные на обеспечение открытости и доступа к информации о принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителей и других должностных лиц юрлица публичного права, госпредприятия, государственного хозяйственного общества.
“Это, безусловно, будет способствовать прозрачности их деятельности, предотвращению коррупционных правонарушений и даст общественности законные основания для получения достоверной и полной информации о расходовании средств в государственных компаниях”, – говорится в документе.
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