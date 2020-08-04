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Раде предлагают открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

Раде предлагают открыть информацию о зарплатах в госкомпаниях

В Верховную Раду подали законопроект, которым хотят обеспечить открытость информации о размере оплаты труда в госкомпаниях.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

“Недостаточное качество механизмов контроля деятельности государственных предприятий и обществ стали источником коррупционных рисков и убытков государства. Это подтверждается многочисленными публикациями в средствах массовой информации, громкими уголовными производствами и т.д.”, – отмечают авторы законопроекта.

Цель законопроекта: повысить прозрачность деятельности органов управления и должностных лиц юридических лиц публичного права, государственных предприятий, госорганизаций, имеющих целью получение прибыли, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей, паев) прямо или косвенно принадлежат государству и/или территориальной общине.

Что предлагают. В законопроекте предусмотрены соответствующие изменения, направленные на обеспечение открытости и доступа к информации о принципах формирования и размере оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителей и других должностных лиц юрлица публичного права, госпредприятия, государственного хозяйственного общества.

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“Это, безусловно, будет способствовать прозрачности их деятельности, предотвращению коррупционных правонарушений и даст общественности законные основания для получения достоверной и полной информации о расходовании средств в государственных компаниях”, – говорится в документе.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что минимальную зарплату в Украине с сентября планируют повысить до 5000 гривен, и на это есть экономические основания.
  • Глава государства Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной зарплаты.
  • Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что правительство по поручению Президента изыскало ресурс для повышения минимальной заработной платы уже с 1 сентября текущего года.
По материалам Finance.UA
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