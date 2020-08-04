Международные резервы на самом высоком за 10 лет уровне - Шмыгаль

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В июле международные резервы Украины выросли на 300 млн долларов. Сейчас они самые высокие за последние 10 лет – 28,8 млрд долларов.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По его словам, соответствующие резервы позволяют обеспечивать в полной мере макрофинансовую стабильность Украины.
Он также отметил, что доходы государственного бюджета в июле вновь превысили ожидания на 6 млрд грн или на 11,5%. В июне бюджет получил на 5,5% больше, чем ожидалось.
Ранее Finance.ua писал, что по данным НБУ, по состоянию на 1 августа 2020 года международные резервы Украины составили 28 802,4 млн долл. США (в эквиваленте). В июле они увеличились на 1,0%. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.
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