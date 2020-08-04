Суд не удовлетворил апелляцию НБУ: регулятор обязан выплатить Радикал Банку 129 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд 28 июля отказался удовлетворить ходатайство НБУ о закрытии производства по делу, в рамках которого Хозсуд Киева удовлетворил иск “Промышленной инновационной компании” (владелец 71% акций Радикал Банка), и решил взыскать с регулятора 129 млн грн “имущественного ущерба”, пишет 10 августа Finbalance.

По оценкам компании, Нацбанк нанес ущерб в 2015 году, когда принял “неправомерное решение” об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных по “кассовой причине”.

В ходе судебного процесса Высший админсуд признал это решение центробанка противоправным и отменил его действие в рамках рассмотрения иска “Промышленной инновационной компании” к Нацбанку.

Свое ходатайство о прекращении этого производства Нацбанк мотивировал законом о банках, который по настоянию МВФ приняли в мае.

В НБУ отмечали, что соответствующим законом установлен особый порядок возмещения вреда, причиненного в случае отмены в судебном порядке решения НБУ о выводе с рынка банков. Документом предусмотрено, что именно независимая аудиторская фирма должна подтвердить размер ущерба.

Однако Северный апелляционный хозсуд решил, что соответствующий закон устанавливает “только особенности определения размера вреда”.

По информации Нацбанка, в июне 2015 года бенефициарами “Промышленной инновационной компании” выступали Максим Шпак и Анри Веремийченко.

В свою очередь, по данным Фонда гарантирования вкладов физлиц, по состоянию на начало 2020 года вкладчикам Радикал Банка в пределах гарантийной суммы выплатили 138,4 млн грн, или 81,1% от запланированной компенсации.

Напомним, Радикал Банк признали неплатежеспособным 9 июля 2015 года, и на следующий день в него ввели временную администрацию ФГВФЛ. В марте Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о возмещении ущерба акционерам Радикал Банка. В постановлении говорилось, что НБУ должен выплатить указанной компании ущерб в размере 128,9 млн. Размер убытка равен стоимости его корпоративных прав.