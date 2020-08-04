Hyundai запускает собственный бренд электрокаров

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Южнокорейская компания Hyundai запустит второй суббренд для производства новой линейки авто. В отличие от Genesis, под новым именем Ioniq будут выходить только полностью электрические авто.
Как показали последние квартальные отчеты крупнейших автомобильных корпораций в мире, Hyundai Motor – одна из трех компаний, которой удалось сохранить небольшой доход на фоне кризиса авторынка за пандемии COVID-19.
До недавнего времени в структуре автомобильной компании Hyundai существовал только один суббренд – Genesis Motors, который назвали в честь Hyundai Genesis.
Но на днях представители южнокорейской компании заявили о создании еще одного дочернего бренда, который будет специализироваться на производстве полностью электрических авто.
Как и в случае с Genesis, новый бренд назвали в честь уже существующей модели – электрокара Hyundai Ioniq.
Представители компании анонсировали разработку уже трех автомобилей в пределах бренда Ioniq. Первый – кроссовер Ioniq 5 – должен появиться в 2021 году и ранее компания показала его концепт – Hyundai 45.
Это авто назвали в честь 45-летия со дня презентации первого самостоятельного автомобиля Hyundai – Pony.
Вторая модель – седан Ioniq 6 – должен появиться в 2022 году, и это будет рыночный аналог концепта Hyundai Prophecy, который также показали ранее в этом году.
Авто должны оснастить системой автоматического управления, и в целом оно получит много внешних характеристик, схожих с электрокарами Tesla.
В 2024-м ожидается выход Ioniq 7 – компания пока не представила концепт, который послужит базой для этого авто, и не раскрыла никаких деталей о будущем электрокаре, кроме того, что это будет «большой кроссовер».
Также пока неизвестно, что будет с действующей оригинальной моделью Ioniq, которая предлагается как и в полностью электрическом исполнении, так и с гибридными силовыми установками.
До 2025-го корейская компания планирует продать один миллион электрокаров.
Фото: newsopener.com
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