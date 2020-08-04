НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

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Представители Национального банка Украины предоставили участникам небанковского финансового рынка разъяснения по осуществлению ими финансового мониторинга. Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, отдельные требования для небанковских финансовых учреждений будут упрощены по сравнению с аналогичными требованиями для банков.
Например, относительно системы автоматизации (обязательна только для тех, кто осуществляет перевод средств) и автоматизированного ведения анкет клиентов – можно будет использовать любой электронный формат, более того, она не является обязательной для всех категорий клиентов.
Специалисты НБУ отвечали на вопросы представителей небанковского финансового рынка, которые касаются деятельности компаний, например:
Кто должен отчитываться об операциях по внесению наличных (уплате страховых платежей):
Есть перечень финансовых операций по переводу средств за рубеж, о которых нужно отчитываться в соответствии с требованиями, и подпадают ли под этот перечень операции по перестрахованию:
Может ли учреждение само определить перечень внутренних документов по противодействию отмыванию денег:
В какой срок должен быть установлен риск-профиль финансового учреждения:
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