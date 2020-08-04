НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

Представители Национального банка Украины предоставили участникам небанковского финансового рынка разъяснения по осуществлению ими финансового мониторинга. Требования соответствующих нормативно-правовых актов вступили в силу 30 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, отдельные требования для небанковских финансовых учреждений будут упрощены по сравнению с аналогичными требованиями для банков.

Например, относительно системы автоматизации (обязательна только для тех, кто осуществляет перевод средств) и автоматизированного ведения анкет клиентов – можно будет использовать любой электронный формат, более того, она не является обязательной для всех категорий клиентов.

Специалисты НБУ отвечали на вопросы представителей небанковского финансового рынка, которые касаются деятельности компаний, например:

Кто должен отчитываться об операциях по внесению наличных (уплате страховых платежей):

тот субъект финансового мониторинга, через кассу которого осуществлялось внесение наличных: если через кассу банка – то банк, если через кассу финансовой компании – то финансовая компания.

Есть перечень финансовых операций по переводу средств за рубеж, о которых нужно отчитываться в соответствии с требованиями, и подпадают ли под этот перечень операции по перестрахованию:

под отчетность подпадают все без исключения операции по переводу средств за границу, в том числе операции перестрахования на сумму, равную или превышающую 400 тыс. грн (эквивалент в иностранной валюте).

Может ли учреждение само определить перечень внутренних документов по противодействию отмыванию денег:

финансовое учреждение может само определить количество, формат и структуру соответствующих внутренних документов.

В какой срок должен быть установлен риск-профиль финансового учреждения:

учитывая, что субъекты первичного финансового мониторинга должны привести в соответствие свои внутренние документы до 30 октября 2020 года, НБУ рекомендует осуществить оценку риск-профиля не позднее конца 1 квартала 2021 года.

Справка Finance.ua:

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов”.

В частности, закон устанавливает новые правила предоставления государственному регистратору информации о конечных бенефициарных владельцах ( КБВ ) юридических лиц.

Национальный банк утвердил и обнародовал положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга.

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