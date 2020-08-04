Второй по объему рынок смартфонов в прошлом квартале обвалился на 50%

Во втором квартале индийский рынок смартфонов – второй по величине в мире (на первом месте Китай) – продемонстрировал резкое снижение (на -50,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за квартал было отгружено 18,2 млн устройств, передает IDC.

В начале квартала поставщики столкнулись с серьезными сбоями в цепочке поставок, и дефицит продолжался до конца квартала, поскольку фабрики работали на неполную мощность даже после снятия блокировки. Компоненты и детали застряли в портах, ожидая разрешения на ввоз.

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К июню продажи увеличились в основном за счет отложенного спроса, но они были ограничены наличием продукции.

Для сравнения – в первом квартале было отгружено 32,5 млн смартфонов.

Средняя отпускная цена смартфонов во втором квартале осталась неизменной и составила $161 в среднем за одно устройство.

Сегмент телефонов стоимостью менее $200, и без того большой, достиг максимального размера – 84%. Доля подсегмента «менее 100 долларов» за год увеличилась с 20% до 29%. Причем треть поставок пришлась всего на одну модель – Redmi 8A Dual.

Лидер рынка – Xiaomi с долей 29,4%. Компания Samsung занимает 26,3%. На третьем месте находится Vivo с 17,5%, на четвертом – Realme с 9,8%. Совсем немного Realme уступает компания Oppo, которая замыкает первую пятерку с долей в размере 9,7%. Несложно подсчитать, что суммарная доля всех остальных производителей, включая Apple, равна 7,3%.

Сотовых телефонов за квартал было отгружено 10 млн штук, что составляет 35,5% общего рынка смартфонов.