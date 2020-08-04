Второй по объему рынок смартфонов в прошлом квартале обвалился на 50%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Во втором квартале индийский рынок смартфонов – второй по величине в мире (на первом месте Китай) – продемонстрировал резкое снижение (на -50,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом за квартал было отгружено 18,2 млн устройств, передает IDC.
В начале квартала поставщики столкнулись с серьезными сбоями в цепочке поставок, и дефицит продолжался до конца квартала, поскольку фабрики работали на неполную мощность даже после снятия блокировки. Компоненты и детали застряли в портах, ожидая разрешения на ввоз.
Читайте также: Мировой рынок планшетов растет самыми высокими темпами за шесть лет
К июню продажи увеличились в основном за счет отложенного спроса, но они были ограничены наличием продукции.
Для сравнения – в первом квартале было отгружено 32,5 млн смартфонов.
Средняя отпускная цена смартфонов во втором квартале осталась неизменной и составила $161 в среднем за одно устройство.
Сегмент телефонов стоимостью менее $200, и без того большой, достиг максимального размера – 84%. Доля подсегмента «менее 100 долларов» за год увеличилась с 20% до 29%. Причем треть поставок пришлась всего на одну модель – Redmi 8A Dual.
Лидер рынка – Xiaomi с долей 29,4%. Компания Samsung занимает 26,3%. На третьем месте находится Vivo с 17,5%, на четвертом – Realme с 9,8%. Совсем немного Realme уступает компания Oppo, которая замыкает первую пятерку с долей в размере 9,7%. Несложно подсчитать, что суммарная доля всех остальных производителей, включая Apple, равна 7,3%.
Сотовых телефонов за квартал было отгружено 10 млн штук, что составляет 35,5% общего рынка смартфонов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Резкое повышение минимальной зарплаты будет иметь краткосрочный эффект - экономистПозавчера, 21:30 - 16776 16
На полную реконструкцию столичного зоопарка необходимо не менее 5 лет - КличкоВчера, 08:29 - 641 8
Украина в этом году планирует получить свыше $3 миллиардов внешних заимствований – МинфинВчера, 11:45 - 437 6
Укрпочта запустит 500 мобильных отделенийВчера, 11:34 - 583 5
Стоимость реконструкции столичного Шулявского моста выросла до двух миллиардов гривенВчера, 16:47 - 632 4
"Нафтогаз" объявил цены на газ для населения в августеВчера, 11:02 - 3774
ТОП-10 самых популярных в Украине легковых автоВчера, 08:00 - 2840
Сколько стоит квадратный метр жилья в новостройках Киева (инфографика)Вчера, 14:02 - 1762
Эксперты дали прогноз курса доллара до конца годаВчера, 19:00 - 1693
В Украине меняют стратегию в отношении коронавирусаВчера, 15:13 - 1456 4
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)Вчера, 15:10 - 187
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 717 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1548 4
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 848
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 1017