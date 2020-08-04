Индекс бензина: сколько топлива можно купить на среднюю зарплату (инфографика)

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Из 42 стран Европы в 39 цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году.
Аналитики портала Picodi.com отследили изменение стоимости бензина в мире и подсчитали, сколько литров бензина могут позволить себе украинцы в 2020 году.
Где больше всего подешевел бензин:
Тем временем в России стоимость бензина выросла на 0,8%, а на Мальте на 3,5%. Но самое большое подорожание зафиксировано в Беларуси — +12,4% от прошлого года.
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Среди стран Европы самая низкая средняя цена за литр бензина зафиксирована в России — там стоимость литра топлива в среднем равняется $0,63. В Украине литр бензина немного дороже — $0,92. Самое дорогое топливо в Нидерландах — $1,74.
Среднюю стоимость бензина в первом полугодии 2020 года аналитики сопоставили со средней оплатой труда. В лидерах рейтинга оказались Швейцария и Люксембург — жители этих государств могут на среднестатистическую зарплату купить 3795 и 3320 литров топлива соответственно.
В Германии также могут похвастаться соотношением оплаты труда к стоимости топлива — 1938 литров. В Литве же и Польше этот показатель почти идентичен. Средняя зарплата в этих странах позволяет купить 836 и 832 литра бензина.
Инфографика: Picodi
Несмотря на то, что стоимость 1 литра топлива в Украине одна из самых низких, среднестатистическая оплата труда окупает лишь 345 литров бензина (41 место рейтинга). Но стоит отметить, что это количество на 34 % больше, чем в 2019 году.
Самое последнее место в рейтинге занимает Албания – 239 литров топлива.
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