Индекс бензина: сколько топлива можно купить на среднюю зарплату (инфографика)

Из 42 стран Европы в 39 цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году.

Аналитики портала Picodi.com отследили изменение стоимости бензина в мире и подсчитали, сколько литров бензина могут позволить себе украинцы в 2020 году.

Где больше всего подешевел бензин:

самое большое падение цен было зафиксировано в Боснии и Герцеговине (-17,8 %), Украине (-15,4 %) и Румынии (-14 %);

в Польше также было отмечено снижение цены на топливо на 10,2%;

в Литве – на 7,5%, а в Молдове – на 7,4%.

Тем временем в России стоимость бензина выросла на 0,8%, а на Мальте на 3,5%. Но самое большое подорожание зафиксировано в Беларуси — +12,4% от прошлого года.

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Среди стран Европы самая низкая средняя цена за литр бензина зафиксирована в России — там стоимость литра топлива в среднем равняется $0,63. В Украине литр бензина немного дороже — $0,92. Самое дорогое топливо в Нидерландах — $1,74.

Среднюю стоимость бензина в первом полугодии 2020 года аналитики сопоставили со средней оплатой труда. В лидерах рейтинга оказались Швейцария и Люксембург — жители этих государств могут на среднестатистическую зарплату купить 3795 и 3320 литров топлива соответственно.

В Германии также могут похвастаться соотношением оплаты труда к стоимости топлива — 1938 литров. В Литве же и Польше этот показатель почти идентичен. Средняя зарплата в этих странах позволяет купить 836 и 832 литра бензина.



Инфографика: Picodi

Несмотря на то, что стоимость 1 литра топлива в Украине одна из самых низких, среднестатистическая оплата труда окупает лишь 345 литров бензина (41 место рейтинга). Но стоит отметить, что это количество на 34 % больше, чем в 2019 году.

Самое последнее место в рейтинге занимает Албания – 239 литров топлива.