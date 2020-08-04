0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Индекс бензина: сколько топлива можно купить на среднюю зарплату (инфографика)

Индекс бензина: сколько топлива можно купить на среднюю зарплату (инфографика)

Из 42 стран Европы в 39 цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году.

Аналитики портала Picodi.com отследили изменение стоимости бензина в мире и подсчитали, сколько литров бензина могут позволить себе украинцы в 2020 году.

Где больше всего подешевел бензин:

  • самое большое падение цен было зафиксировано в Боснии и Герцеговине (-17,8 %), Украине (-15,4 %) и Румынии (-14 %);
  • в Польше также было отмечено снижение цены на топливо на 10,2%;
  • в Литве – на 7,5%, а в Молдове – на 7,4%.

Тем временем в России стоимость бензина выросла на 0,8%, а на Мальте на 3,5%. Но самое большое подорожание зафиксировано в Беларуси — +12,4% от прошлого года.

Читайте также: Бензин в Украине за год подешевел более чем на четверть, – Госстат

Среди стран Европы самая низкая средняя цена за литр бензина зафиксирована в России — там стоимость литра топлива в среднем равняется $0,63. В Украине литр бензина немного дороже — $0,92. Самое дорогое топливо в Нидерландах — $1,74.

Среднюю стоимость бензина в первом полугодии 2020 года аналитики сопоставили со средней оплатой труда. В лидерах рейтинга оказались Швейцария и Люксембург — жители этих государств могут на среднестатистическую зарплату купить 3795 и 3320 литров топлива соответственно.

В Германии также могут похвастаться соотношением оплаты труда к стоимости топлива — 1938 литров. В Литве же и Польше этот показатель почти идентичен. Средняя зарплата в этих странах позволяет купить 836 и 832 литра бензина.


Инфографика: Picodi

Несмотря на то, что стоимость 1 литра топлива в Украине одна из самых низких, среднестатистическая оплата труда окупает лишь 345 литров бензина (41 место рейтинга). Но стоит отметить, что это количество на 34 % больше, чем в 2019 году.

Самое последнее место в рейтинге занимает Албания – 239 литров топлива.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.