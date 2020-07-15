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Бензин в Украине за год подешевел более чем на четверть, - Госстат

Бензин в Украине за год подешевел более чем на четверть, - Госстат

В Украине за год бензин подешевел более чем на 25%. Также подешевел сжиженный газ.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, июне 2020 цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 20,79 грн за 1 литр (на 28,0% меньше, чем в июне 2019); бензина А-95 – 21,91 грн за 1 литр (на 26,9% меньше); дизельного топлива – 21,24 грн за 1 литр (на 27,6% меньше).

Сжиженный газ с июня 2019 по июнь 2020 подешевел на 18,4%, до 11,07 грн за 1 литр.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада планирует предусмотреть штрафы для автозаправочных станций за нелегальную торговлю топливом.

По материалам РБК-Украина
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