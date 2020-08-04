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НБУ возобновил выкуп валюты с межбанка: за неделю купил 40 миллионов долларов

НБУ возобновил выкуп валюты с межбанка: за неделю купил 40 миллионов долларов

На прошлой неделе (3-7 августа) интервенции Нацбанка по покупке валюты составили 40 млн долларов, при этом НБУ не проводил интервенции по продаже валюты.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Отмечается, что все 40 млн долларов Нацбанк купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

На протяжении 27-31 июля Нацбанк купил на межбанке 38 млн долларов, также не проводя интервенции по продаже валюты.

В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,055 млрд долларов и продал на 3,292 млрд долларов. С начала года чистая покупка валюты НБУ составила 763,1 млн долларов.

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По материалам Финансовый клуб
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