Kodak может потерять крупный кредит от США, информация о котором подняла акции компании на 1000%

Американская компания Eastman Kodak может лишиться кредита от американских властей на $765 млн для производства фармацевтических ингредиентов, которые помогают бороться с пандемией коронавируса.

Корпорация по финансированию международного развития США, которая должна была предоставить заем, сообщила в Twitter, что «недавние заявления о возможных правонарушениях вызывают серьезную обеспокоенность».

«Мы не будем делать дальнейшие шаги, пока эти обвинения не будут сняты», – отметили в ведомстве.

О том, что компания получит кредит на $765 млн, было официально объявлено 28 июля. В результате за два дня акции компании подорожали на 1167% – до $33,20. Их стоимость достигала $60 за акцию.

На прошлой неделе высокопоставленные члены Конгресса США от Демократической партии призвали федеральных регуляторов проверить операции с ценными бумагами, совершенные компанией и ее руководством примерно в то время, когда они узнали, что Kodak получит кредит. Агентство Reuters отмечает, что некоторые топ-менеджеры компании получили опционы за день до официального объявления о кредите.

Издание Wall Street Journal написало 4 августа, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит проверку в связи с возможными нарушениями. По данным газеты, регулятор проверяет то, как Kodak контролировала процесс раскрытия информации о кредите, информация о котором начала появляться еще 27 июля, что привело к скачку стоимости акций компании за этот день на 25%. По информации WSJ, Kodak поделилась информацией о соглашении между компанией и администрацией президента США Дональда Трампа со средствами массовой информации до публикации сообщения. Позже ряд медиакомпаний опубликовал эти данные, которые затем были удалены по просьбе Kodak.

Компания Kodak известна как производитель фотоматериалов, оборудования, расходных материалов и программного обеспечения для офсетной, цифровой и функциональной печати. После появления информации о возможных нарушениях акции Kodak стали дешеветь. На закрытии торгов в пятницу, 7 августа, они торговались по $14,88 за акцию.