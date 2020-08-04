Украина в этом году планирует получить свыше $3 миллиардов внешних заимствований – Минфин

Украина в 2020 году рассчитывает получить кредиты от МВФ, Мирового банка и по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС на общую сумму свыше 3,3 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, ссылаясь на интервью министра финансов Сергея Марченко изданию Kyiv Post.

По словам министра, до конца года в правительстве рассчитывают на кредит от Всемирного банка на сумму 700 млн долларов, на кредит от МВФ в 1,4 млрд долларов, и на 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС.

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Марченко также напомнил об амбициозной цели Минфина – перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов.