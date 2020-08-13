Volkswagen может перевести свои популярные модели авто на электричество

Немецкая марка Volkswagen подала заявку на регистрацию торговых марок e-Beetle, e-Golf Classic и e-Safari. Под ними, скорее всего, будут выпускать классические электрокары.
Для превращения раритетов в электромобили немцы открыли дочернюю фирму eClassics. Комплектующие для неё поставляет подразделение Volkswagen Group Components.
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Обе предыдущие модели оснащены начинкой от хэтчбека e-up. На задней оси установлен 82-сильный электромотор, а под полом расположили батарею ёмкостью 36 кВт-ч. Запас хода составляет больше 200 километров.
Простой электрификацией в eClassics вряд ли ограничатся: например, e-Bulli получил новую многорычажную подвеску с регулируемыми амортизаторами и дисковые тормоза по кругу. VW готова доработать и более поздние Transporter T2 и T3. Стоимость переделок составляет 64,5 тысячи евро без учёта цены самой машины.
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