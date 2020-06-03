Volkswagen показал новый универсал Arteon

Компания Volkswagen разметила в Интернете эскизы нового универсала Volkswagen Arteon Shooting Brake. Его дебют состоится совсем скоро – 24 июня, вместе с новым фастбеком Arteon.

Volkswagen поступил смело, решив выпустить на рынок универсал Arteon. В наше время очень популярны кроссоверы, и некоторые автопроизводители отказываются в их пользу даже от седанов. Впрочем, наверняка маркетологи Volkswagen все учли и считают, что будет хороший спрос на такой универсал.



Arteon Shooting Brake

Arteon Shooting Brake построен на базе нового фастбека Arteon, чья премьера тоже состоится в ближайшее время. Новый Arteon оснащается передовыми технологиями (например, у него есть система Travel Assist). Он получил серьезные изменения в дизайне, а также совершенно новый салон с новейшей информационно-развлекательной системой.