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Volkswagen показал новый универсал Arteon

Volkswagen показал новый универсал Arteon

Компания Volkswagen разметила в Интернете эскизы нового универсала Volkswagen Arteon Shooting Brake. Его дебют состоится совсем скоро – 24 июня, вместе с новым фастбеком Arteon.

Volkswagen поступил смело, решив выпустить на рынок универсал Arteon. В наше время очень популярны кроссоверы, и некоторые автопроизводители отказываются в их пользу даже от седанов. Впрочем, наверняка маркетологи Volkswagen все учли и считают, что будет хороший спрос на такой универсал.

Arteon Shooting Brake

Arteon Shooting Brake построен на базе нового фастбека Arteon, чья премьера тоже состоится в ближайшее время. Новый Arteon оснащается передовыми технологиями (например, у него есть система Travel Assist). Он получил серьезные изменения в дизайне, а также совершенно новый салон с новейшей информационно-развлекательной системой.

По материалам autonews.ua
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