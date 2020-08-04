TikTok и WeChat потеряли $100 млрд из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым запретил работу TikTok и WeChat на территории страны. На фоне этого решения капитализация крупнейших китайских технологических компаний упала на $100 млрд.

На торгах в Гонконге акции Tencent, владельца WeChat, упали сначала на 10%, а потом немного уменьшили свои потери до 4,4%, передает Financial Times.

Стоит отметить, что ByteDance, который ведет переговоры с Microsoft по продаже TikTok в США и других странах, не размещен на фондовом рынке.

Кроме того, упали и индексы, которые отражают котировки технологических компаний:

Hang Seng снизился на 1,7%;

ChiNext — на 2,4%;

Star 50 — на 3,1%.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против приобретения корпорацией Microsoft американских операций китайской компании TikTok. Он сообщил, что запретит сервис в США с 15 сентября, если продажа не состоится.

TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance, за два года стала лидером в сегменте сервисов для коротких видео в Китае и быстро завоевала популярность по всему миру.

Только в США в TikTok 100 млн пользователей, и если они перейдут к Microsoft, то компания может стать серьезным соперником для Facebook (владелец Instagram) и Snap. У Microsoft есть социальная сеть для профессионалов LinkedIn. Кроме того, компания может быть заинтересована в приобретении бизнеса TikTok в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Пока ByteDance не сделала публичных заявлений относительно возможной сделки. Однако ранее представители компании заявляли, что вступили в переговоры с «другой технологической компанией».

В своем первом публичном заявлении Кевин Майер, экс-руководитель Disney, а ныне генеральный директор TikTok, сказал, что компания сделает открытым код, который управляет алгоритмами модерации контента. Делается это для того, чтобы эксперты могли наблюдать, как политики сервиса применяются в реальном времени.