Повышение пенсий: в "Слуге народа" рассказали, что делают для этого

О реформировании пенсионной системы в Украине рассказал народный депутат от “Слуги народа”, представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире канала “Украина 24”.

“Верификация пенсионных выплат в соответствии с законодательством Верховная Рада приняла, и она сейчас проводится. Это верная инициатива, потому что мы должны выплачивать соцпособие и выплаты от государства по целевому назначению, чтобы там не было никаких злоупотреблений. Я уверен, что верификация необходима, и там уже есть определенные результаты”, – сказал он.

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Вопрос о приведении размера пенсий к реальным потребностям сейчас находится в стадии разработки, рассказал Мокан.

“Что касается осовременивания пенсий – это постоянный процесс, и профильный министр Марина Лазебная держит этот вопрос на особом контроле. Сейчас Минсоцполитики разрабатывает некоторые программы пенсионного обеспечения. Мы сейчас находимся на этапе солидарной системы, нам нужно ее также осовременить и предложить новые методы. Когда эти программы будут разработаны, а это перспектива 2021 года, тогда они будут презентованы, подробно объяснены обществу и журналистам”, – сказал он.

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