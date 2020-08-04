0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

Повышение пенсий: в "Слуге народа" рассказали, что делают для этого

Повышение пенсий: в "Слуге народа" рассказали, что делают для этого

О реформировании пенсионной системы в Украине рассказал народный депутат от “Слуги народа”, представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире канала “Украина 24”.

“Верификация пенсионных выплат в соответствии с законодательством Верховная Рада приняла, и она сейчас проводится. Это верная инициатива, потому что мы должны выплачивать соцпособие и выплаты от государства по целевому назначению, чтобы там не было никаких злоупотреблений. Я уверен, что верификация необходима, и там уже есть определенные результаты”, – сказал он.

Читайте также: Перерасчет пенсий в Украине – у Зеленского предложили два варианта

Вопрос о приведении размера пенсий к реальным потребностям сейчас находится в стадии разработки, рассказал Мокан.

“Что касается осовременивания пенсий – это постоянный процесс, и профильный министр Марина Лазебная держит этот вопрос на особом контроле. Сейчас Минсоцполитики разрабатывает некоторые программы пенсионного обеспечения. Мы сейчас находимся на этапе солидарной системы, нам нужно ее также осовременить и предложить новые методы. Когда эти программы будут разработаны, а это перспектива 2021 года, тогда они будут презентованы, подробно объяснены обществу и журналистам”, – сказал он.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.