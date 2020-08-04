Карантина не коснулся работы более 40% промпредприятий Украины (опрос)

Пандемия коронавируса на начальных этапах не внесла никаких изменений (кроме введения дополнительных мер защиты сотрудников) в работу 41% украинских промышленных предприятий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра ресурсоэффективного и чистого производства, проведенного с 20 апреля по 8 мая среди 82 промышленных предприятий.

Около 37% предприятий сократили производство и 21% полностью остановили производство.

Согласно результатам опроса, пандемия коронавируса не внесла изменений в работу 58% крупных предприятий. В то же время 59% средних предприятий сократили производство и 35% малых предприятий полностью остановили производство.

Также опрос показал, что:

67% промышленных предприятий выделяют проблему транспортировки сотрудников на работу как один из главных негативных факторов для работы;

59% – проблему дополнительных расходов на средства защиты для сотрудников;

59% – проблему сбыта своей продукции.

Кроме этого, 45% предприятий заявили о готовности возобновить работу после карантина, но с определенными трудностями, и 32% – готовы возобновить полноценную работу сразу же.

Согласно результатам опроса:

63% предприятий считают, что снижение налогов лучше всего поможет полноценно возобновить работу;

59% считают, что консультационная помощь для поиска новых рынков сбыта, каналов поставок наиболее актуальна сейчас;

39% выделяют доступные кредиты и гранты как эффективную помощь в возобновлении полноценной работы.

Кроме этого, 80% предприятий не запускали дополнительное производство средств защиты от коронавируса (маски, антисептики и т.д.) и только 11% опрошенных предприятий производили средства защиты для собственных нужд. Опрос проводился среди 82 промышленных предприятий, 35% из которых – крупные предприятия, 33% – средние, 32% – малые.

Наиболее представленными предприятиями в опросе являются машиностроительные и металлообрабатывающие (28%); производящие строительные материалы (13%); химические (11%); предприятия легкой промышленности (11%) и пищевой (10%).

Справка Finance.ua:

Около 30,4% украинских IT-компаний ожидают второй волны пандемии коронавируса, но также ожидают завершения кризиса в Украине до конца 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса 112 IT-компаний, проведенного веб-порталом для поиска работы Robota.ua.

По состоянию на май, треть предпринимателей потеряли 50-75% доходов. 44% понесли потери на 50%.

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