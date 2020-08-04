Карантина не коснулся работы более 40% промпредприятий Украины (опрос)

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Пандемия коронавируса на начальных этапах не внесла никаких изменений (кроме введения дополнительных мер защиты сотрудников) в работу 41% украинских промышленных предприятий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра ресурсоэффективного и чистого производства, проведенного с 20 апреля по 8 мая среди 82 промышленных предприятий.
Около 37% предприятий сократили производство и 21% полностью остановили производство.
Согласно результатам опроса, пандемия коронавируса не внесла изменений в работу 58% крупных предприятий. В то же время 59% средних предприятий сократили производство и 35% малых предприятий полностью остановили производство.
Также опрос показал, что:
Кроме этого, 45% предприятий заявили о готовности возобновить работу после карантина, но с определенными трудностями, и 32% – готовы возобновить полноценную работу сразу же.
Согласно результатам опроса:
Кроме этого, 80% предприятий не запускали дополнительное производство средств защиты от коронавируса (маски, антисептики и т.д.) и только 11% опрошенных предприятий производили средства защиты для собственных нужд. Опрос проводился среди 82 промышленных предприятий, 35% из которых – крупные предприятия, 33% – средние, 32% – малые.
Наиболее представленными предприятиями в опросе являются машиностроительные и металлообрабатывающие (28%); производящие строительные материалы (13%); химические (11%); предприятия легкой промышленности (11%) и пищевой (10%).
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