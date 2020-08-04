МВД хочет увеличить количество камер автофиксации и штрафовать через них за все нарушения

Автоматическая фиксация нарушений Правил дорожного движения на всех дорогах государственного значения может быть введена в Украине до конца 2020 года. Пока что она работает только в Киеве и Киевской области.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

«У меня есть большая надежда на то, что автоматическая фиксация будет работать абсолютно на всех автомобильных дорогах государственного значения до конца года. И мне бы очень хотелось, чтобы она начала работать хотя бы в крупных городах», – сказал он.

Как пояснил советник, многое зависит от финансирования, в частности на закупку камер фиксации. В этом контексте он выразил надежду на то, что во время местной избирательной кампании депутаты горсоветов будут выделять средства на эти нужды.

Мартыненко также сообщил, что сейчас в МВД работают над тем, чтобы камеры фиксировали не только факты превышения скорости, но и другие распространенные нарушения ПДД, в частности проезд на красный свет, опасное маневрирование, переезд перекрестка и тому подобное.

«Надо пройти все технические регламенты, чтобы эти фиксации в дальнейшем не отменялись через суд», – пояснил он. Напомним, за два месяца работы автофиксации нарушений государство заработало почти 73 миллиона гривен.

Справка Finance.ua:

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД .

Камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения функционируют в Украине уже два месяца. За это время зафиксировали более 1 млн автомобилей, которые превысили скорость.

За незаконные манипуляции с номерами водителей ждут штрафы, а за повторное нарушение – штраф большего размера или общественные работы.

Фантомные патрули для измерения скорости транспортных средств в движении могут появиться на дорогах уже со следующего года.

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