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На полную реконструкцию столичного зоопарка необходимо не менее 5 лет - Кличко

На полную реконструкцию столичного зоопарка необходимо не менее 5 лет - Кличко

На полную реконструкцию киевского зоопарка необходимо не менее 5 лет, в настоящее время на территории зоопарка ведутся работы по строительству паркинга, который планируют открыть в сентября этого года.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Сегодня на территории зоопарка ведутся работы по строительству паркинга на более 400 авто. Его планируем открыть уже в сентябре. Продолжают также строить новый приматник с зимними и летними вольерами. Его строительство завершат в следующем году”, – отметил он.

По словам мэра, в рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного “жилья” для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке, в частности, возведут ветеринарную клинику с карантинными вольерами.

“Пока обновили часть Киевского зоопарка, в частности, в рамках первой очереди реконструкции, обустроили новую входную группу с хорошей площадью перед входом и новыми помещениями, обновили скульптуры “львов” и “зубра”, расчистили озера, открыли новый павильон для пеликанов, универсальный вольер для птиц и зверей. А также общественные уборные и медпункт… На полную реконструкцию зоопарка нужно не менее пяти лет”, – добавил Кличко.

По материалам УНН
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