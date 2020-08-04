Украинцам хотят повысить зарплаты: в "Слуге народа" оценили идею Зеленского

Правительство хочет повысить минимальную заработную плату до пяти тысяч гривен.

Подробности рассказал народный депутат от “Слуги народа”, представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире канала “Украина 24”.

“Нам нужно идти в ногу с реалиями и осовременивать социально-экономические показатели выплат нашим гражданам. Министерство экономического развития вместе с Минфином посчитали, что сейчас реальный прожиточный минимум в нашей стране — 4,9 тысячи гривен. Соответственно, повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен должно покрыть этот минимум”, — сказал он.

Мокан рассказал, как будет повышаться минимальная заработная плата на различных этапах.

“В планах, которые Кабмин уже анонсировал, есть четырехэтапное повышение минимальной заработной платы в течение двух следующих лет. Сейчас с 1 сентября это пять тысяч гривен, с 1 января 2021 года запланировано до шести, с 1 июля до 6,5 и в 2022 году до семи тысяч гривен. Хочу сказать, что сейчас идет поэтапное повышение, в сентябре повысится всего на 5,9%, чтобы не делать шаг, который был сделан в 16-17 годах, когда резко подняли заработную плату, потому что это довольно большая нагрузка на бизнес и на выплаты единого социального взноса. Такие последствия тоже надо учитывать”, — сказал он.

По словам депутата, изменения должны пройти через голосование в парламенте.

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“Осовременивание пенсий и зарплат — это та социальная политика, которую Кабинет Министров хочет внедрить во взаимодействии с Верховной Радой, поскольку изменения в бюджете без голосования не реализуешь. Но повышение минимальной заработной платы было разработано по поручению Президента, и я уверен в том, что оно найдет поддержку в парламенте”, — сказал он.

Справка Finance.ua:

Глава государства Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что правительство по поручению Президента нашло ресурс для повышения минимальной заработной платы уже с 1 сентября текущего года.

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