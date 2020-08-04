0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Новый владелец стадиона «Черноморец» инвестирует $10 млн в его развитие

Новый владелец стадиона «Черноморец» инвестирует $10 млн в его развитие

Американская инвестиционная компания «Allrise Capital Inc.», которая приобрела стадион 22 мая 2020 на аукционе Фонда гарантирования вкладов за 193,8 млн грн, планирует инвестировать $10 млн в стадион «Черноморец» (Одесса).

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Наша задача – сделать стадион спортивным объектом мирового уровня для футбольных болельщиков и жителей Одесского региона. Мы привлекаем ведущих европейских специалистов в области управления спортивными аренами, чтобы внедрить лучшие системы качества и безопасности для болельщиков и посетителей комплекса. Allrise Capital планирует инвестировать в развитие технической инфраструктуры арены и сделать стадион доступным для проведения не только спортивных, но и других социально важных мероприятий в регионе. Выход на доходность ожидается в течение 5 лет», – утверждает CEO компании «Allrise Capital Inc.» Руслан Зинуров,

Компания также намерена предоставить возможность ФК «Черноморец» проводить на стадионе домашние матчи.

Американская инвестиционная компания «Allrise Capital Inc. расположена в городе Ирвайн, штат Калифорния, США. Компания специализируется на инвестициях в недвижимость и девелоперских проектах на западном побережье США (бюджет более 500 млн долларов) и на рынках Восточной Европы, венчурных и прямых инвестициях, а также инвестициях в банковские и корпоративные кредитные инструменты. Основатели компании и топ-менеджмент являются выходцами из стран СНГ и гражданами США.

Справка Finance.ua:

  • Американская компания Allrise Capital Inc официально стала новым владельцем стадиона “Черноморец” в Одессе. Договор купли-продажи стадиона официально подписали.
  • Предметом договора о передаче права собственности между ФГВФЛ и «Allrise Capital Inc.» от 16.07.2020 являются нежилые здания центрального стадиона «Черноморец». Комплекс зданий и сооружений охватывает спортивную часть стадиона (чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения), бизнес-центр с рестораном; фитнес-центр; отель; подземный паркинг и прочее.
  • Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищена от осадков. Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году.
  • ФГВФЛ получил стадион “Черноморец” как залог по кредитам, которые выдал “Имэксбанк”. Банк был признан неплатежеспособным 26.01.2015 решением НБУ.
По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.