Новый владелец стадиона «Черноморец» инвестирует $10 млн в его развитие

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Американская инвестиционная компания «Allrise Capital Inc.», которая приобрела стадион 22 мая 2020 на аукционе Фонда гарантирования вкладов за 193,8 млн грн, планирует инвестировать $10 млн в стадион «Черноморец» (Одесса).
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«Наша задача – сделать стадион спортивным объектом мирового уровня для футбольных болельщиков и жителей Одесского региона. Мы привлекаем ведущих европейских специалистов в области управления спортивными аренами, чтобы внедрить лучшие системы качества и безопасности для болельщиков и посетителей комплекса. Allrise Capital планирует инвестировать в развитие технической инфраструктуры арены и сделать стадион доступным для проведения не только спортивных, но и других социально важных мероприятий в регионе. Выход на доходность ожидается в течение 5 лет», – утверждает CEO компании «Allrise Capital Inc.» Руслан Зинуров,
Компания также намерена предоставить возможность ФК «Черноморец» проводить на стадионе домашние матчи.
Американская инвестиционная компания «Allrise Capital Inc. расположена в городе Ирвайн, штат Калифорния, США. Компания специализируется на инвестициях в недвижимость и девелоперских проектах на западном побережье США (бюджет более 500 млн долларов) и на рынках Восточной Европы, венчурных и прямых инвестициях, а также инвестициях в банковские и корпоративные кредитные инструменты. Основатели компании и топ-менеджмент являются выходцами из стран СНГ и гражданами США.
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