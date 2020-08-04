Новый владелец стадиона «Черноморец» инвестирует $10 млн в его развитие

Американская инвестиционная компания «Allrise Capital Inc.», которая приобрела стадион 22 мая 2020 на аукционе Фонда гарантирования вкладов за 193,8 млн грн, планирует инвестировать $10 млн в стадион «Черноморец» (Одесса).

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Наша задача – сделать стадион спортивным объектом мирового уровня для футбольных болельщиков и жителей Одесского региона. Мы привлекаем ведущих европейских специалистов в области управления спортивными аренами, чтобы внедрить лучшие системы качества и безопасности для болельщиков и посетителей комплекса. Allrise Capital планирует инвестировать в развитие технической инфраструктуры арены и сделать стадион доступным для проведения не только спортивных, но и других социально важных мероприятий в регионе. Выход на доходность ожидается в течение 5 лет», – утверждает CEO компании «Allrise Capital Inc.» Руслан Зинуров,

Компания также намерена предоставить возможность ФК «Черноморец» проводить на стадионе домашние матчи.

Американская инвестиционная компания «Allrise Capital Inc. расположена в городе Ирвайн, штат Калифорния, США. Компания специализируется на инвестициях в недвижимость и девелоперских проектах на западном побережье США (бюджет более 500 млн долларов) и на рынках Восточной Европы, венчурных и прямых инвестициях, а также инвестициях в банковские и корпоративные кредитные инструменты. Основатели компании и топ-менеджмент являются выходцами из стран СНГ и гражданами США.

Справка Finance.ua:

Американская компания Allrise Capital Inc официально стала новым владельцем стадиона “Черноморец” в Одессе. Договор купли-продажи стадиона официально подписали.

Предметом договора о передаче права собственности между ФГВФЛ и «Allrise Capital Inc.» от 16.07.2020 являются нежилые здания центрального стадиона «Черноморец». Комплекс зданий и сооружений охватывает спортивную часть стадиона (чаша стадиона с футбольным полем, VIP -ложи, вспомогательные помещения), бизнес-центр с рестораном; фитнес-центр; отель; подземный паркинг и прочее.

Стадион «Черноморец» позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищена от осадков. Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году.