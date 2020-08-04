В 2021 году в Беларуси запустят сборку электромобилей на основе китайской модели Geely Geometry A (фото)

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В Беларуси собираются начать серийную сборку электромобилей на местном предприятии «Белджи», взяв за основу китайский электромобиль Geely Geometry A. Владельцам модели обещают запас хода в 500 км и ценник вдвое ниже, чем у конкурентов.
«Белорусский электромобиль» будет предлагаться в двух комплектациях — базовой и премиальной, при этом стоимость самой дорогой версии не превысит отметку $28 600. Отметим, что в Китае седан Geometry А продается по цене от $31 300 без учета местных субсидий.
К концу 2021 года на заводе собираются собрать и продать более 1000 таких электромобилей. В данный момент специалисты предприятия «Белджи» работают над локализацией системы управления и адаптируют зарядное устройство под европейский стандарт.
Фото: Беларусь-1
Мощность электродвигателя Geely Geometry A составляет 163 л.с. (250 Нм), что позволяет этому 4,7-метровому седану разгоняться до 100 км/ч за 8,8 секунды (максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч).
Фото: Беларусь-1
В Китае на выбор предлагается две версии батарей — на 51,9 кВтч и на 61,9 кВтч, что обеспечивает запас хода 400 км и 500 км соответственно по циклу NEDC. По всей видимости, основные характеристики «белорусского электромобиля» будут аналогичны китайскому прообразу.
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