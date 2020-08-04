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Цена импортного газа за последний месяц выросла почти на 60%

Цена импортного газа за последний месяц выросла почти на 60%

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3673,5 грн за 1000 кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 140,62 долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, цена импортного газа выросла на 59,1% в долларовом эквиваленте (с 88,4 долларов за 1000 кубометров) и на 55,8% в гривневом эквиваленте (с 2357,3 грн за 1000 кубометров).

При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 20,4% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1000 кубометров), и на 11,1% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1000 кубометров).

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,7 грн за 1000 кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.

По материалам РБК-Украина
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