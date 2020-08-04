Tesla контролирует почти треть глобального рынка электромобилей

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За первую половину года Tesla продала более 179 тысяч электромобилей и заняла 28% глобального рынка. Эти цифры становятся еще более впечатляющими на фоне того, как продажи компании Илона Маска соотносятся с ближайшими конкурентами: она продала столько же электрокаров, сколько три следующих в рейтинге автопроизводителя вместе взятые.
Портал EV Sales опубликовал рейтинг мировых продаж электрического транспорта в 2020 году. Tesla заняла первое место в рейтинге EV Sales, за ней с большим отрывом следует альянс Renault/Nissan, продавший 65 тысяч электромобилей и получил 10% рынка. На третьем месте – немецкий автопроизводитель Volkswagen Group. Он продал 64 тысячи электромобилей, что дает ему также 10% рынка.
На четвертом и пятом местах находятся китайская BYD и корейцы из Hyundai/Kia. Они продали примерно по 43 тысячи автомобилей с электродвигателем и заняли по 7% общего объема продаж.
“Если смотреть только на электрические автомобили, Tesla потеряла 1% в первом квартале, но все равно выросла на 5% по сравнению с 2019 годом. А альянс Renault/Nissan потерял значительную долю во втором квартале и снизил результаты с 13% до 10%, хотя это все еще лучше, чем 8% в 2019 году. При этом Volkswagen Group действительно наращивает поставки, отставая от альянса менее чем на тысячу автомобилей”, – говорится в пояснительной записке к рейтингу.
Конкуренция во второй половине 2020 года может ужесточиться. Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 совсем недавно поступил в продажу, поэтому не был учтен в рейтинге, Volvo запустила в производство седан Polestar 2, но первые поставки начнутся только в конце лета, а Mercedes-Benz прямо сейчас готовится к релизу премиального седана EQS.
Tesla также планирует значительно увеличить глобальные поставки электромобилей в ближайшие несколько месяцев. Компания наращивает производственные мощности и планирует выпустить 300 тысяч электромобилей до конца 2020 года. Самая популярная модель Tesla на текущий момент – наиболее доступная Model 3.
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