0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 185 0

«Это были собственные средства»: Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка

«Это были собственные средства»: Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка

Украинский олигарх Игорь Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка. Накануне эти обвинения ему предъявил Минюст США.

В комментарии hromadske Коломойский отметил, что все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и из доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке. Все остальное категорически отвергается», – сказал нам Коломойский.

Олигарх подразумевает сделку 2007 года, по которой он вместе с партнерами из группы «Приват» продали компании Evraz принадлежавшие им металлургические активы в Украине. Взамен Коломойский получил 9,72% акций группы Evraz. Тогда он заявлял, что общая сумма сделки составила около 4 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом «отмыл» в США. Также ведомство требует конфисковать незаконно приобретенную недвижимость олигарха в стране.
  • По данным Минюста США, Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов вывели из ПриватБанка деньги, которые потом использовали, чтобы создать «бизнес-империю» в США. Так, олигархи переводили средства через обширную сеть фирм, чтобы скрыть их происхождение.
  • 4 августа ФБР провело обыски в Кливленде в помещениях компании Optima Management Group, которую связывают с Коломойским. Американские правоохранители подозревают, что олигарх отмывал деньги через приобретение недвижимости в Кливленде.
По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.