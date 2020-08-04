«Это были собственные средства»: Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка

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Украинский олигарх Игорь Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка. Накануне эти обвинения ему предъявил Минюст США.
В комментарии hromadske Коломойский отметил, что все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.
«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и из доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке. Все остальное категорически отвергается», – сказал нам Коломойский.
Олигарх подразумевает сделку 2007 года, по которой он вместе с партнерами из группы «Приват» продали компании Evraz принадлежавшие им металлургические активы в Украине. Взамен Коломойский получил 9,72% акций группы Evraz. Тогда он заявлял, что общая сумма сделки составила около 4 млрд долларов.
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