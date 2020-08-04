«Это были собственные средства»: Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка

Украинский олигарх Игорь Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка. Накануне эти обвинения ему предъявил Минюст США.

В комментарии hromadske Коломойский отметил, что все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и из доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке. Все остальное категорически отвергается», – сказал нам Коломойский.

Олигарх подразумевает сделку 2007 года, по которой он вместе с партнерами из группы «Приват» продали компании Evraz принадлежавшие им металлургические активы в Украине. Взамен Коломойский получил 9,72% акций группы Evraz. Тогда он заявлял, что общая сумма сделки составила около 4 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом «отмыл» в США . Также ведомство требует конфисковать незаконно приобретенную недвижимость олигарха в стране.

По данным Минюста США , Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов вывели из ПриватБанка деньги, которые потом использовали, чтобы создать «бизнес-империю» в США . Так, олигархи переводили средства через обширную сеть фирм, чтобы скрыть их происхождение.