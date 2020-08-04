В Индии показали Toyota Urban Cruiser (фото)

В Индии показали новый кроссовер Toyota Urban Cruiser, чья официальная премьера состоится в сентябре 2020 года. Toyota пока еще ничего не говорила о своей новинке.

Мы знаем, что Toyota Urban Cruiser построен на базе Maruti Suzuki Vitara Brezza. Но эти две модели внешне сильно отличаются друг от друга. Urban Cruiser похож на довольно прочный кроссовер, особенно спереди.

Зато в салоне эти две модели не будут сильно отличаться. Toyota должна использовать более светлые материалы. Таким образом японцы попытаются визуально сделать салон просторней.

Под капотом будет располагаться 1,5 л бензиновый двигатель, как и у Maruti Vitara Brezza. Но дизельного мотора у него не будет, в отличие от «родственника». В стандартной комплектации мотор будет работать с пятиступенчатой механической коробкой передач. В качестве опции предложат «автомат».



Продажи Toyota Urban Cruiser начнутся в сентябре 2020 года. Сколько будет стоить такой кроссовер – пока не известно.