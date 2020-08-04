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Качество газа в июле 2020 года по областям Украины (инфографика)

Качество газа в июле 2020 года по областям Украины (инфографика)

Оператор ГТС осуществляет только транспортировку природного газа, который заходит в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или менять его качество.

Об этом сообщает Оператор ГТС.

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Результаты всех анализов физико-химических показателей по системе магистральных газопроводов Оператора ГТС Украины можно посмотреть в разделе Качество газа на сайте компании.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2020 года, составляет 8227 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).

Обнародованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, характеризующие калорийность и качество голубого топлива.

Обнародованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.

Информация поступает из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, «Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за август. Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» составляет 3,24 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа «Месячный».

Справка Finance.ua:

  • До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.
  • С 1 августа цена на газ для населения, как и для промышленных потребителей будет формироваться по принципу импортного паритета – стоимость газа на европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину.

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По материалам Finance.UA
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