Качество газа в июле 2020 года по областям Украины (инфографика)

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Оператор ГТС осуществляет только транспортировку природного газа, который заходит в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или менять его качество.
Об этом сообщает Оператор ГТС.
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Результаты всех анализов физико-химических показателей по системе магистральных газопроводов Оператора ГТС Украины можно посмотреть в разделе Качество газа на сайте компании.
Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2020 года, составляет 8227 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).
Обнародованные паспорта включают: компонентный состав и другие физико-химические показатели, характеризующие калорийность и качество голубого топлива.
Обнародованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.
Информация поступает из 53 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Напомним, «Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за август. Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» составляет 3,24 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа «Месячный».
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