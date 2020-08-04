Из ПриватБанка уволился глава IT-отдела из-за ограничения в зарплате

Член правления “ПриватБанка” по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк уволился из банка из-за государственного ограничения зарплаты.

Об этом сообщил член наблюдательного совета Роман Сульжик в Facebook.

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“Сегодня из ПриватБанка уволился один из лучших специалистов. Даже в Лондоне и Нью-Йорке я бы смог на пальцах одной руки сосчитать таких людей.

Он уволился потому что ему, как и другим руководителям Привата и членам наблюдательного совета, уже около полугода не платят честную зарплату”, – пишет Сульжик.

Сам Гриценюк подтвердил информацию изданию НВ и рассказал, что ему предложили аналогичную должность в коммерческом банке, и потому, что он 5 месяцев получает нерыночной зарплату – он согласился.

Гриценюк почти 20 лет работает в ИТ-секторе. Руководил технологическими подразделениями в банках Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк и в Национальном банке Украины.