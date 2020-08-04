Антимонопольный комитет проведет оценку продажи предприятия "Мотор Січ"

Антимонопольный комитет Украины проведет оценку продажи предприятия «Мотор Січ» на соответствие конкурентному законодательству.

Об этом говорится в комментарии председателя АМКУ Ольги Пищанской, который корреспонденту Укринформа предоставили в отделе коммуникаций этого органа.

По словам Пищанской, АМКУ осознает важность осуществления контроля за концентрациями объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. «Да, на сегодняшний день в АМКУ рассматривается 4 дела о концентрации (в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО «Мотор Січ»), в рамках которых исследуется влияние заявленных транзакций на состояние конкуренции на задействованных товарных рынках. В частности, авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, их технического обслуживания и ремонта », – отметила она.

Председатель Антимонопольного комитета добавила, что хотя покупатель акций ПАО «Мотор Січ» отозвал заявление о предоставлении разрешения на концентрацию, АМКУ продолжает осуществлять начатое по собственной инициативе исследование вопроса приобретения акций ПАО «Мотор Січ» без получения разрешения АМКУ.

«АМКУ в рамках полномочий проведет оценку реализации стратегического предприятия «Мотор Січ» на соответствие конкурентному законодательству. По результатам проведенной проверки, в случае выявления нарушений, будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством», – отметила Пищанская.