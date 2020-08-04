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Антимонопольный комитет проведет оценку продажи предприятия "Мотор Січ"

Антимонопольный комитет проведет оценку продажи предприятия "Мотор Січ"

Антимонопольный комитет Украины проведет оценку продажи предприятия «Мотор Січ» на соответствие конкурентному законодательству.

Об этом говорится в комментарии председателя АМКУ Ольги Пищанской, который корреспонденту Укринформа предоставили в отделе коммуникаций этого органа.

По словам Пищанской, АМКУ осознает важность осуществления контроля за концентрациями объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. «Да, на сегодняшний день в АМКУ рассматривается 4 дела о концентрации (в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО «Мотор Січ»), в рамках которых исследуется влияние заявленных транзакций на состояние конкуренции на задействованных товарных рынках. В частности, авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, их технического обслуживания и ремонта », – отметила она.

Председатель Антимонопольного комитета добавила, что хотя покупатель акций ПАО «Мотор Січ» отозвал заявление о предоставлении разрешения на концентрацию, АМКУ продолжает осуществлять начатое по собственной инициативе исследование вопроса приобретения акций ПАО «Мотор Січ» без получения разрешения АМКУ.

«АМКУ в рамках полномочий проведет оценку реализации стратегического предприятия «Мотор Січ» на соответствие конкурентному законодательству. По результатам проведенной проверки, в случае выявления нарушений, будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством», – отметила Пищанская.

По материалам УКРИНФОРМ
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