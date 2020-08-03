Межбанк: четверг прошел на валютном рынке достаточно активно

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Четверг прошел на валютном межбанке достаточно активно, но окончательной ясности в расстановку сил и курсовой тренд хотя бы на ближайшее время так и не внес.
Противостояние курсовых интересов крупных экспортеров и импортеров продолжилось, а нерезиденты так и не показали всех своих целей и объемов потенциальных покупок на ближайшее время. Иностранцы “всплыли” на торгах ближе к обеду и во время него, купили не очень много небольшими порциями и быстро ушли. Такая тактика нерезидентов понятна, они хотят сэкономить при покупках и чтобы не провоцировать с игрой “на повышение” спекулянтов и основных продавцов, стараются покупать постепенно, выжидая минимальных котировок по дню. Это говорит о том, что паники с их стороны нет и они готовы ждать низких котировок, а не “сломя голову” скупать всю валюту во время сессии, чем раньше часто и пользовались спекулянты.
Нацбанку не пришлось выходить на торги. Рынок сам находил компромиссный курс и особого избытка предложения доллара не наблюдалось.
По паре евро/доллар на международных рынках похоже участники торгов тоже решили взять паузу и особых скачков котировок там не наблюдалось, что привело и к относительному спокойствию по евро и на украинском межбанке, где котировки евровалюты к закрытию сессии находились на уровне 32,8193/32,8320. Зато золото продолжило дорожать на спекулятивном разогреве и к моменту написания статьи уже дошло до уровня свыше $2058 за тройскую унцию.
Ход торгов:
Стартовав с утренних 27,63/27,66 доллар к 11 часам подорожал ненадолго до 27,7050/27,725 гривен. Но спрос быстро угас и к 12:00 котировки опустились до 27,66/27,68 гривен, а на обед дилеры ушли при рынке 27,65/27,67. НБУ на рынок не выходил.
Во время обеда и сразу после него на торги ненадолго выходили покупатели-нерезиденты и они частично подогрели котировки к уровням около 27,70 гривен, но после их ухода рынок полностью замер и лишь стараниями спекулянтов и запоздавших игроков доллар вырос до 27,67/27,69 к концу дня.
Главные события 6 августа на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,67 / 27,69
евро – 32,80 / 32,82
российский рубль – 0,3770 / 0,3776
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1873 / 1,1875
Курсы валют на Межбанке
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