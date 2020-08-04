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Мировой рынок планшетов растет самыми высокими темпами за шесть лет

Мировой рынок планшетов растет самыми высокими темпами за шесть лет

Во втором квартале 2020 года мировой рынок планшетов продемонстрировал самые высокие темпы роста за последние шесть лет.

Об этом сообщается в свежем отчете Strategy Analytics о ситуации в планшетной отрасли, передает DailyComm.

По оценкам исследовательской компании, в апреле-июне 2020-го поставки планшетов выросли на 17% в годовом выражении и достигли 43,3 млн штук. Причиной подъема аналитики называют спрос на фоне перехода на дистанционный режим работы и учебы во время пандемии COVID-19. Если удаленная работа и онлайн-обучение станут нормой после завершения пандемии, это будет способствовать дальнейшему росту планшетного рынка, заявили специалисты.

Согласно анализу рынка, двузначные темпы роста в прошлом квартале наблюдались у всех ведущих производителей планшетов.

По оценкам Strategy Analytics, лидер рынка Apple поставил 14,3 млн iPad, что на 34% больше прошлогоднего уровня. В результате компания Тима Кука показала вдвое выше темпы роста, чем рынок в целом, а вклад iPad в процентном выражении составил 33% против 29% годом ранее.

Apple прекратила раскрывать данные о поставках iPad и других своих устройств, но финансовый отчет, недавно опубликованный компанией, подтверждает успехи планшетного бизнеса. Выручка Apple за квартал, закончившийся в июне 2020-го, составила $59,7 млрд, а прибыль была на уровне $11,25 млрд. Самый сильный рост продаж наблюдался именно в планшетной категории – рост по сравнению с 2019-м составил 31%, отмечают обозреватели портала 9to5mac.

Аналитики Canalys тоже обратили внимание на достижения Apple на рынке планшетов. Согласно их оценкам, отгрузки iPad в апреле-июне увеличились почти на 20% в годовом исчислении и превысили 14 млн штук, что стало рекордом для этого периода. Вклад Apple в общий объем отгрузок планшетов, по данным Canalys, составил 38%.

Что касается других производителей, то согласно отчету Strategy Analytics, вслед за Apple расположились:

  • Samsung – 6,9 млн планшетов; рыночная доля 15,9%,
  • Huawei – 4,9 млн планшетов; рыночная доля 11,3%,
  • Lenovo – 2,8 млн планшетов; рыночная доля 6,5%
  • Amazon – 2,7 млн планшетов; рыночная доля 6,3%.

Самая значительная прибавка по поставкам планшетов – на 51% – зарегистрирована у Lenovo. Samsung и Huawei улучшили показатели на 40% и 45%, а у Amazon рост был в пределах 33%.

По материалам Mind
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