Мировой рынок планшетов растет самыми высокими темпами за шесть лет

Во втором квартале 2020 года мировой рынок планшетов продемонстрировал самые высокие темпы роста за последние шесть лет.

Об этом сообщается в свежем отчете Strategy Analytics о ситуации в планшетной отрасли, передает DailyComm.

По оценкам исследовательской компании, в апреле-июне 2020-го поставки планшетов выросли на 17% в годовом выражении и достигли 43,3 млн штук. Причиной подъема аналитики называют спрос на фоне перехода на дистанционный режим работы и учебы во время пандемии COVID-19. Если удаленная работа и онлайн-обучение станут нормой после завершения пандемии, это будет способствовать дальнейшему росту планшетного рынка, заявили специалисты.

Согласно анализу рынка, двузначные темпы роста в прошлом квартале наблюдались у всех ведущих производителей планшетов.

По оценкам Strategy Analytics, лидер рынка Apple поставил 14,3 млн iPad, что на 34% больше прошлогоднего уровня. В результате компания Тима Кука показала вдвое выше темпы роста, чем рынок в целом, а вклад iPad в процентном выражении составил 33% против 29% годом ранее.

Apple прекратила раскрывать данные о поставках iPad и других своих устройств, но финансовый отчет, недавно опубликованный компанией, подтверждает успехи планшетного бизнеса. Выручка Apple за квартал, закончившийся в июне 2020-го, составила $59,7 млрд, а прибыль была на уровне $11,25 млрд. Самый сильный рост продаж наблюдался именно в планшетной категории – рост по сравнению с 2019-м составил 31%, отмечают обозреватели портала 9to5mac.

Аналитики Canalys тоже обратили внимание на достижения Apple на рынке планшетов. Согласно их оценкам, отгрузки iPad в апреле-июне увеличились почти на 20% в годовом исчислении и превысили 14 млн штук, что стало рекордом для этого периода. Вклад Apple в общий объем отгрузок планшетов, по данным Canalys, составил 38%.

Что касается других производителей, то согласно отчету Strategy Analytics, вслед за Apple расположились:

Samsung – 6,9 млн планшетов; рыночная доля 15,9%,

Huawei – 4,9 млн планшетов; рыночная доля 11,3%,

Lenovo – 2,8 млн планшетов; рыночная доля 6,5%

Amazon – 2,7 млн планшетов; рыночная доля 6,3%.

Самая значительная прибавка по поставкам планшетов – на 51% – зарегистрирована у Lenovo. Samsung и Huawei улучшили показатели на 40% и 45%, а у Amazon рост был в пределах 33%.