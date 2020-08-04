Андрей Гойлов: гривна в августе и сентябре. Легкая слабость без эмоций

Это лето для украинской гривны складывается не менее ярким, чем была весна.

Пока 2020 год полностью подтверждает репутацию високосного и нестандартного – чем дальше, тем интереснее. Гривна явно “лежит” в тренде девальвации, но как быстро будет развиваться эта тенденция и как далеко она заведет? Обсудим.

Июль был жарким

В июле гривне “не везло”, причем сама по себе она к своим курсовым неудачам не имела никакого отношения. В середине лета сменился глава Нацбанка Украины – им стал Кирилл Шевченко, и это очень не понравилось инвесторам и экономистам. Почему?

Во-первых, никто точно не понимал (да и сейчас не понимает – авт.) что далее станет с денежно-кредитной политикой. Шевченко сразу заявил, что НБУ заинтересован в привлечении инвестиций в экономику, что ЗВР велики (а будут еще выше – авт.), и в перспективе с экономикой все будет отлично.

Относительно курса гривны Шевченко был на редкость немногословен: он лишь пояснил, что монетарными механизмами никто на курс гривны влиять не собирается. Кроме того стало известно, что у НБУ нет четкого представления об оптимальной стоимости доллара США и евро. Чем выше неопределенность в фискальной системе, тем хуже для настроения участников рынка. Так и случилось.

Во-вторых, на глобальном уровне продолжался “уход” от рисков, но он был выборочным и локальным. Для гривны, как и для любой валюты развивающихся экономик, ничего не поменялось: риски “вялого” восстановления экономической системы после коронавирусного кризиса так и остались, а сомнения в приходе инвесторов с “горячими” деньгами в экономику никуда не исчезли. Все это в комплексе мешало гривне корректироваться, когда биржевые эмоции утихали.

Август: “чем сердце успокоится”?

В августе курс гривны постепенно слабеет, но происходит это легко и практически незаметно. Да, если бы у населения страны были бы свободные деньги на покупку иностранной валюты, волатильность курсов оказалась бы точно выше. Но “лишних” средств в кошельках украинцев точно нет, поэтому динамику задают интересы институциональных инвесторов.

Тема коронавируса на поведение гривны существенным образом не влияет, зато рынок капитала очень интересует аспект пополнения золотовалютных резервов. Если в ЗВР “придут” деньги, это поддержит гривну “чисто эмоционально”.

Пока ярких внутренних факторов, способных повлиять на курс гривны, не заметно. Предположительно, в августе доллар США будет находиться в пределах 27,40-28,20 грн, евро – 32,00-34,00 грн.

А дальше?

На начало осени может прийтись новый “виток” ослабления курса гривны. Бюджет нужно начинать “сводить”, и если в нем обнаружится больший, чем ожидается, дефицит, будет несложно девальвировать гривну и тем самым перекрыть “прореху” в казне.

Уже в сентябре курс доллара может двинуться в сторону 28,25-28,50 грн. В целом за осень и начало зимы сомнительно, что “американец” дотянется к 30,00 грн. Но ослабление остается в силе, и это – факт.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex