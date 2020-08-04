Apple выпустила новое зарядное устройство с USB-C мощностью 30 Вт

Компания Apple без официального анонса выпустила новое зарядное устройство мощностью 30 Вт с разъемом USB-C, которое получило модельный номер MY1W2. Предыдущий адаптер с модельным номером MR2A2 такой же мощности снят с продаж.

Этот блок питания совместим с любым устройством, которое оснащено разъемом USB-C. Apple по-прежнему рекомендует использовать его с 13-дюймовым MacBook Air, который оснащен дисплеем Retina. В описании говорится, что адаптер также можно использовать для быстрой зарядки совместимых моделей iPhone и iPad Pro. Новая версия предлагается по цене 49 долларов.

Apple сделала аналогичный шаг в июне 2018 года, когда без какого-либо анонса заменила адаптер питания мощностью 29 Вт на 30-ваттную модель MR2A2, которая предлагалась желающим до этой недели.

По слухам, в стандартном комплекте поставки iPhone 12 больше не будет зарядного устройства и каких-либо наушников. Новые пользователи Apple должны будут покупать данное зарядное устройство Apple MY1W2. Так что вполне корректно говорить, что это зарядное устройство предназначено для iPhone 12 и других совместимых устройств.