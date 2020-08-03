Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о повышении "минималки"

Глава государства Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Законопроект №3963 “О внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год” опубликован без текста. Документ передан на рассмотрение руководству.

Сегодня, 6 августа, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив анонсировала, что этот документ парламентарии могут рассмотреть в ходе внеочередной сессии Рады.

По ее словам, основным источником для финансирования роста минималки станет, в первую очередь, экономия на обслуживании государственного долга.

Предложенные изменения к государственному бюджету предусматривают, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляла 5 000 гривен.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса Президента напомнила, что на прошлой неделе Кабинет Министров одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты – до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

«На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, как предусмотрено законом, будет подан правительством в парламент 15 сентября этого года», – констатировала Юлия Ковалив.

Справка Finance.ua:

27 июня президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

Предварительный график, по которому будут повышать минимальную зарплату: с 1 сентября 2020 года – будет увеличена до 5 тыс. грн; с 1 января 2021 года – до 6 тыс. грн; с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что правительство по поручению Президента нашло ресурс для повышения минимальной заработной платы уже с 1 сентября текущего года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что минимальную зарплату в Украине с сентября планируют повысить до 5 тысяч гривен, и на это есть экономические основания.

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