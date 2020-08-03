Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о повышении "минималки"

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Глава государства Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной зарплаты.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Законопроект №3963 “О внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год” опубликован без текста. Документ передан на рассмотрение руководству.
Сегодня, 6 августа, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив анонсировала, что этот документ парламентарии могут рассмотреть в ходе внеочередной сессии Рады.
По ее словам, основным источником для финансирования роста минималки станет, в первую очередь, экономия на обслуживании государственного долга.
Предложенные изменения к государственному бюджету предусматривают, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляла 5 000 гривен.
Кроме того, заместитель руководителя Офиса Президента напомнила, что на прошлой неделе Кабинет Министров одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты – до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.
«На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, как предусмотрено законом, будет подан правительством в парламент 15 сентября этого года», – констатировала Юлия Ковалив.
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