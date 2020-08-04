Регулятор отказался снижать цены на электроэнергию для населения ночью

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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не снизила цены на электроэнергию для населения в ночное время.
Решение регулятор принял 6 августа, комиссия внесла изменения в постановление №766.
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В ночное время цена будет на 40% ниже, чем во время максимальной нагрузки днем. В НКРЭКУ отметили, что в период с 1 по 6 августа участники рынка продавали э/э населению по цене, ниже возможного максимума. Из-за разницы в цене комиссия продлила действие повышенного ночного тарифа.
Ночные цены на электроэнергию на внутрисуточном рынке с 1 по 6 августа:
Напомним, из-за повышения тарифа ночной прайс-кэп 29 июля вырос почти на треть – до 1 228,9 грн/МВт·ч. Именно тогда АМКУ обвинил НКРЭКУ в проблемах энергорынка и обязал изменить условия продажи электроэнергии населению.
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