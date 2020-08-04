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В Центре занятости заявили, что на карантине трудоустроили 150 тысяч безработных украинцев

В Центре занятости заявили, что на карантине трудоустроили 150 тысяч безработных украинцев

Служба занятости в Украине, которая из-за карантина работала только дистанционно, вернется к обычному режиму – центры занятости восстанавливают личный прием граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Онлайн-прием граждан при этом остается в силе. А решение возобновить прием украинцев в помещениях касается всех центров занятости и филиалов, которые расположены в “зеленой” зоне уровня эпидемической опасности.

“Продолжат работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определен “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень опасности. Такие отдельные территории по состоянию на 5 августа имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области”, – сообщили в ведомстве.

В то же время во время действия карантина в онлайн режиме специалисты центров занятости не прекращали подбирать вакансии для безработных, а для работодателей – квалифицированный персонал. Так, в течение 12 марта – 31 июля работу удалось найти для 222 тыс. граждан.

“Сейчас восстанавливается работа предприятий и организаций по всей стране. Как следствие – растет количество поданных в службу занятости вакансий и постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне – 75 тыс., в июле – 68 тысяч” , – добавили в Минэкономики.

По материалам Сегодня
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