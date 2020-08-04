Отмененное пробное ВНО: в правительстве рассказали, как вернуть деньги

По поручению Президента Владимира Зеленского Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное ВНО, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Примерно 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования Украины (УЦОЯОУ).

Минфин уверяет, что наработал максимально упрощенный механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОЯОУ с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

В ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании правительства и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.

За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования.