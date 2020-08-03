Японцы показали интерьер своего бюджетного кроссовера Nissan Magnite (фото)

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В прошлом месяце Nissan обнародовал изображение своего доступного компактного кроссовера, созданного в Индии для мирового рынка, а теперь показал и его внутреннее пространство.
Magnite разрабатывался индийским подразделением Nissan и ориентирован именно на местных покупателей. Поэтому кроссовер умышленно сделан короче четырех метров, чтобы его могли себе позволить как можно больше покупателей. Производство новинки планируют начать в начале следующего года и вывести на рынок до конца 2021-го, а с 2022-го начать экспорт в другие страны. Список стран, куда будут поставлять Magnite, пока не объявлен.
Фото: Nissan
Интерьер кроссовера выполнен в двух цветах, хотя не исключено, что серийные модели будут иметь менее яркий вид с однотонной отделкой. Шестигранники, которые можно встретить в формах кузова кроссовера, повторяются и внутри. Magnite получит многофункциональный руль, полностью цифровые приборы, мультимедийную систему с восьмидюймовим тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Фото: Nissan
В Индии Nissan Magnite будет доступен с двумя трехцилиндровыми моторами: 72-сильным атмосферником и турбомотором с отдачей в 100 сил. На выбор будет доступно три типа трансмиссии: механика, “робот” и вариатор.
Фото: Nissan
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