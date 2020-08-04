Стартап Hengchi вышел в свет сразу с шестью электрокарами

Китайский конгломерат Evergrande Group учредил две новые компании: Evergrande Hengchi New Energy Automobile Technology Co. Ltd. и Evergrande New Energy Automobile (Guangxi) Co., Ltd. Обе фирмы будут заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием электрокаров, которые с 2021 года будут выпускаться под брендом Hengchi.

Название марки “Хенчи” означает “вечная скорость”, а на логотипе изображена голова льва. Первые шесть прототипов Hengchi были представлены публике без подробностей.

Hengchi 1 – это седан класса D с колесной базой в 3150 мм. Hengchi 2 – компактный спортивный седан B-класса. Оба стоят на 22-дюймовых колесах. Hengchi 3 представляет собой среднеразмерный кроссовер. Номер 4 – это семиместный минивэн, а машины, обозначенные индексами 5 и 6, представляют сегмент субкомпактных кроссоверов.



Фото: auto.24tv.ua

Группа Evergrande инвестировала в новые дочерние компании 2,14 миллиарда долларов и имеет амбициозные планы стать крупнейшей в мире группой в области новых энергетических транспортных средств”. В планах молодого автопроизводителя – линейка из 14 электрокаров и производственные комплексы в Китае и Швеции.



Фото: auto.24tv.ua

На первых порах фирма планирует выпускать около 100 тысяч автомобилей в год, а за десять-пятнадцать лет выйти на объем в пять миллионов машин. Компания уже договорилась с шестьюдесятью поставщиками компонентов, среди которых такие известные марки, как AVL, BASF, Benteler, Bosch, Continental, EDAG, Magna Steyr, ZF.

Первым на конвейер должен стать седан Hengchi 1, его серийную версию китайцы обещают показать до конца этого года. Вероятно, презентацию проведут 26 сентября в Пекине. Электрокары Hengchi планируют продавать по всему миру.