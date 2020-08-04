В июле рынок электромобилей ушел в минус (инфографика)

Несмотря на общий рост июльского спроса на автомобили, о чем уже писал Укравтопром, регистрации электромобилей в прошлом месяце снизились.

Об этом сообщает Укравтопром

В течение июля украинцы растаможили и зарегистрировали 799 автомобилей, работающих исключительно на электротяге. Это на 6% меньше, чем годом ранее и на 3% меньше июньского результата.

Очевидно, негативную динамику спровоцировала путаница в законодательстве, вызванная изменением системы кодификации товаров.

4 июня 2020 года Верховная Рада приняла проект Закона о таможенном тарифе, который изменил с 1 июля кодификацию транспортных средств, оснащенных исключительно электродвигателями. При этом нардепы забыли внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, что поставило под угрозу возможность дальнейшего использования льготы по освобождению от уплаты НДС.

Гостаможслужба и Налоговая своими письмами разъяснили, что с 1 июля, с момента введения в действие новой редакции Таможенного тарифа, льготы на ввоз электромобилей продолжают свое действие в полном объеме.

По данным Укравтопрома, в июле из тех электромобилей, которые прошли регистрацию в Украине были: 766 ед. – легковые авто и 33 ед. – коммерческие.

Доля импортированного секонд-хенда в части легковых авто составляла 92%, а в части коммерческих – 100%.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 4315 ед. автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 4112 шт. легковых авто, 202 шт. коммерческих и один автобус.