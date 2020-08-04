OnePlus показала долгожданную функцию для своих смартфонов в действии (видео)

На прошлой неделе генеральный директор OnePlus Пит Лау анонсировал появление режима Always on Display для смартфонов бренда.

В четверг на своей странице в социальной сети Weibo он раскрыл новые подробности о работе долгожданной функции, продемонстрировав её в действии.

Опубликованный видеоролик показывает не только функцию отображения часов на заблокированном AMOLED-дисплее смартфона, но и возможности кастомизации режима. Согласно тизеру, пользователям будет доступна настройка цветовой схемы оформления элементов экрана в режиме ожидания, счётчик разблокировок, а также возможность быстрого доступа к избранным приложениям.

По заверению Лау, функция Always on Display появится с релизом фирменной программной оболочки OxygenOS 11, который, по слухам, состоится осенью текущего года. Предварительную сборку прошивки разработчики смогут опробовать уже на следующей неделе — её выход запланирован на 10 августа.