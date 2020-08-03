Печерский суд рассмотрит взыскание с ПриватБанка депозитов Суркисов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственный “ПриватБанк” сегодня получил повестку о вызове на судебное заседание Печерского районного суда. Киева в деле по иску офшорных компаний. Заседание назначено на 16:00 этого же дня.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении, оффшорные компании обратились в Печерский районный суд с заявлением об “установлении порядка исполнения решения об обеспечении иска”, которое было вынесено еще в 2017 году.
По данным пресс-службы, истцы просят суд зобов’обязать органы Государственной исполнительной службы взыскать с банка средства.
В то же время банк обращает внимание, что по состоянию на сегодняшний день истек трехлетний срок, установленный законодательством на принудительное исполнение определения об обеспечении.
“Рассмотрение дела будет осуществлять судья Вовк, при том что материалы дела были истребованы Верховным судом для рассмотрения кассационной жалобы “ПриватБанка” на определение об обеспечении”, – говорится в сообщении банка.
Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, “ПриватБанк” должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, более 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были прекращены в декабре 2016 года.
Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка при национализации (bail in).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 37722 18
Присутствие охраны в поездах может повлиять на стоимость билетов, - Криклий8 ч. назад - 510 10
Цена на газ и количество субсидий изменятся: подробности от экспертаВчера, 19:25 - 948 5
Johnson & Johnson продаст правительству США вакцину от COVID-19 по цене $10 за дозу3 ч. назад - 901 4
Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП8 ч. назад - 1259 4
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 37722 18
Кабмин изменил методику определения "элитности" автоВчера, 16:00 - 5975
Ограничение количества видов деятельности ФЛП на едином налоге - объяснение ГНСВчера, 16:46 - 3795
Президент подписал закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФЛПВчера, 19:03 - 2154
Кто из киевлян получит бесплатные двухзонные электросчетчики в августе (адреса)Вчера, 20:07 - 2129
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Позавчера, 12:10 - 784
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 599
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 751
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 638
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 916