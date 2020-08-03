Евросоюз выделит более €33 миллионов для пострадавших в Бейруте

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Европейский Союз выделит Ливану более 33 млн евро на нужды пострадавших от взрывов в Бейруте.
Об этом гласит заявление на сайте Еврокомиссии.
“Комиссия мобилизует свыше 33 миллионов евро на неотложные нужды, медицинскую поддержку и оборудование, а также на защиту критически важной инфраструктуры. Комиссия рассмотрит вопрос о дальнейшей поддержке в зависимости от текущей оценки гуманитарных потребностей”, – говорится в заявлении.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с премьер-министром Ливана Хасаном Диаби выразила соболезнования и поддержку ливанскому народу. Она предложила помощь ЕС для проведения полной оценки потребностей по реконструкции Бейрута и восстановлению страны, а также поддержку Еврокомиссии в переговорах с международными финансовыми институтами.
“Президент Комиссии подчеркнула возможность мобилизации экспертов и оборудования для помощи в оценке степени ущерба и работы с опасными веществами, такими как асбест и другие химические вещества. Это может быть важно для гражданских структур, а также для восстановления порта Бейрута”, – подчеркнула она.
Фон дер Ляйен отметила, что ЕК готова изучить пути активизации торговых отношений с Ливаном, в частности, путем преференциальных режимов и облегчения таможенных формальностей.
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