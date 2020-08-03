Евросоюз выделит более €33 миллионов для пострадавших в Бейруте

Европейский Союз выделит Ливану более 33 млн евро на нужды пострадавших от взрывов в Бейруте.

Об этом гласит заявление на сайте Еврокомиссии.

“Комиссия мобилизует свыше 33 миллионов евро на неотложные нужды, медицинскую поддержку и оборудование, а также на защиту критически важной инфраструктуры. Комиссия рассмотрит вопрос о дальнейшей поддержке в зависимости от текущей оценки гуманитарных потребностей”, – говорится в заявлении.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с премьер-министром Ливана Хасаном Диаби выразила соболезнования и поддержку ливанскому народу. Она предложила помощь ЕС для проведения полной оценки потребностей по реконструкции Бейрута и восстановлению страны, а также поддержку Еврокомиссии в переговорах с международными финансовыми институтами.

“Президент Комиссии подчеркнула возможность мобилизации экспертов и оборудования для помощи в оценке степени ущерба и работы с опасными веществами, такими как асбест и другие химические вещества. Это может быть важно для гражданских структур, а также для восстановления порта Бейрута”, – подчеркнула она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕК готова изучить пути активизации торговых отношений с Ливаном, в частности, путем преференциальных режимов и облегчения таможенных формальностей.

Справка Finance.ua:

Вечером 4 августа в результате мощных взрывов в порту Бейрута погибли 135 человек, еще около 5 тыс. получили травмы. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, пропавших без вести. По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

В результате разрушений более 300 тысяч жителей Бейрута вынуждены покинуть свои дома. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что ущерб от взрыва в порту может вырасти до 15 миллиардов долларов.