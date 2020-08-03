На балансе Фонда госимущества 21 объект большой приватизации и 300 - малой

Принципиальное отличие приватизации, которую сейчас проводят в государстве, – это прозрачность и доступность для всех.

Об этом в эфире телеканала «ДОМ» заявил заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко.

“Впервые, по сравнению с 1990-ми – “нулевыми”, мы проводим их через аукционы Prozorro.Продажі. На этих аукционах все участники анонимные. Рост цены осуществляется в три раунда. Доступ к этим аукционам имеют абсолютно все – и украинские, и зарубежные инвесторы. Процедура регистрации достаточно проста, необходим минимум документов, действительно всё ясно и понятно”, – рассказал Кошеленко.

По его словам, виртуальная комната данных – это, по сути, такой инструмент для будущего инвестора для того, чтобы получить в ней всю информацию и документацию – юридическую, финансовую.