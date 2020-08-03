В Минэнерго развеяли мифы о сокращении производства "дешевой" атомной электроэнергии

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Национальные АЭС традиционно производят около половины всей электроэнергии в стране. Поэтому информация о том, что их мощность была искусственно сокращена – не соответствует действительности.Об этом заявил советник в. о. министра энергетики Александр Трохимец.
Он рассказал, что сразу после назначения Ольги Буславец руководителем Минэнерго, был обновлен энергобаланс. И причин было несколько:
- существующий не отвечал реальному положению дел в энергетике,
- значительное падение потребления электроэнергии в стране из-за спада промышленного производства,
- изменение структуры потребления электроэнергии из-за введения карантина,
- накопление значительного количества угля на складах угледобывающих и обогатительных предприятий, который нужно было сжигать на отечественных ТЭС.
Новый прогнозный энергетический баланс был принят в апреле, напоминает Трохимец. И сразу же начались манипулции по поводу якобы сокращения атомной генерации. Но все они не соответствовали действительности.
“НАЭК “Энергоатом” продолжил производить ровно столько электроэнергии, сколько он мог производить в силу своих технологических особенностей работы атомных энергоблоков, основным ограничением которых является отсутствие маневренности (возможности оперативного изменения мощности в течение короткого отрезка времени – нескольких минут). Это подтверждается тем, что в дальнейшем НАЭК “Энергоатом” по-прежнему производил около 50% всей электроэнергии, производимой в стране”, – добавил он.
Также были обвинения в перекосе энергетического баланса в сторону “зеленых” производителей. При этом не упоминался тот факт, что сколько бы украинцы не потребляли электроэнергии, от “зеленых” государство все равно должно выкупать электроэнергию полностью – таков закон.
Добавим, что по обновленному энергобалансу “зеленые” производят около 1% электроэнергии от общего объема.
“Еще в 2010 году были приняты условия и тарифы, по которым покупалась электроэнергия, произведенная на электростанциях, работающих на возобновляемых источниках энергии – ВИЭ (солнечные, ветровые, биогазовые и малые и микрогидроелектростанции). Основным условием, закрепленным Законом Украины, является гарантированный выкуп всей произведенной электроэнергии или оплата ее в случае отключения ВИЭ электростанций от энергосистемы.
То есть, даже если бы всю “зеленую” электроэнергию исключили из энергетического баланса – все равно пришлось бы платить за нее”, – пояснил Трохимец.
Напомним, Буславец подвела итоги своих первых 100 дней на министерском посту. Среди главных достижений, кроме возвращения шахтеров к работе: снижение “зеленых” тарифов и приведение энергобаланса Украины в соответствие с потреблением.
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