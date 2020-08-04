Рынок труда оживает: эксперт рассказала, какие работники нужны

В августе количество вакансий существенно выросло по сравнению с маем.

Такие данные озвучила в эфире канала “Украина 24” специалист по вопросам рынка труда Юлия Дрожжина.

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“Рынок труда понемногу оживает, количество вакансий увеличивается, опций для трудоустройства становится больше. Оживают области, которые во время действия карантина не могли работать – торговля непродовольственными товарами, сфера услуг, гостинично-ресторанная сфера, туристическая. Количество вакансий в августе увеличилось на 47% по сравнению с маем”, – сказала эксперт.

По словам Дрожжиной, молодые специалисты вторые по популярности у работодателей.

“Студенты и молодые специалисты – желанные претенденты для работодателей, они вторые по популярности. Первые – специалисты с опытом от 1 до 3 лет, на них приходится почти половина всех размещенных вакансий, на молодых специалистов – треть всех вакансий.

Кроме того, есть сферы, где работодатели призывают молодежь “идите к нам, мы предлагаем классные условия, программы для развития” – это банковский сектор, аграрный, те сферы, которые молодежь часто игнорирует, считая их консервативными. Они предлагают им конкурентные зарплаты, программы для развития”, – сказала Дрожжина.

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