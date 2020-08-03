У Кличко рассказали, что будет с коммунальными тарифами до конца года

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До конца 2020 года тарифы на коммунальные услуги в Киеве увеличиваться не будут.
Об этом сказал в интервью «Вечернему Киеву» заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.
«Это позиция города. Мы знаем об обращении Киевводоканала по этому поводу. Но уверены, когда есть экономические последствия пандемии и людям очень трудно материально, повышать тариф нельзя. Нужно активизировать работу, найти внутренние резервы предприятия. Ведь мы все работаем в сложных условиях борьбы с вирусом, который повлиял на все сферы жизни, поэтому должны находить выход из таких ситуаций», – пояснил Пантелеев.
Однако, в платежках киевлян вскоре появится графа «Абонентская плата».
«Такая норма прописана в действующем законодательстве Украины. Волноваться не нужно, абонплату, которая ранее входила в тариф, вывели отдельной строкой из «тела» основного платежа. Однако позиция Киева следующая: не стоит усложнять процесс оплаты за коммуналку. Город обратился в Кабинет Министров Украины по этому поводу. Ведь из тарифа отдельной строкой также вывели взносы за обслуживание и ремонт домовых счетчиков тепла и воды. По замыслу законодателя, такой подход должен способствовать повышению прозрачности в вопросе начислений и принципов тарифообразования. Но есть риск просто запутать потребителя. Убежден, клиенты не хотят, чтобы платежка превращалась в большую простыню с множеством строк «к уплате», – говорит заместитель председателя КГГА.
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