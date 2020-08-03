У Кличко рассказали, что будет с коммунальными тарифами до конца года

До конца 2020 года тарифы на коммунальные услуги в Киеве увеличиваться не будут.

Об этом сказал в интервью «Вечернему Киеву» заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

«Это позиция города. Мы знаем об обращении Киевводоканала по этому поводу. Но уверены, когда есть экономические последствия пандемии и людям очень трудно материально, повышать тариф нельзя. Нужно активизировать работу, найти внутренние резервы предприятия. Ведь мы все работаем в сложных условиях борьбы с вирусом, который повлиял на все сферы жизни, поэтому должны находить выход из таких ситуаций», – пояснил Пантелеев.

Однако, в платежках киевлян вскоре появится графа «Абонентская плата».