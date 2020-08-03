В КСУ снова обжаловали уголовную ответственность за незаконное обогащение

В Конституционный Суд поступило представление 47 народных депутатов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Текст представления направили народные депутаты Григорий Мамка и Олег Волошин.

Народные депутаты, в частности, отмечают, что ст. 368-5 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, не соответствует статьям 1, части второй статьи 3, частям первой, второй статьи 8 Конституции.

В частности, инициаторы представления апеллируют к решению КС от 26 февраля 2019 года, которым было признано неконституционной ст. 368-2 УК, которая также предусматривала уголовную ответственность за незаконное обогащение.

По мнению авторов представления, к уголовной ответственности может быть привлечено должностное лицо, “которое хотя и приобрело в собственность активы, стоимость которых на более чем шесть с половиной тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы, однако приобретение таких активов произошло исключительно за счет законных доходов членов его семьи “.

Парламентарии указывают, что “использование в диспозиции части первой статьи 368-5 УК такой юридической конструкции, как «превышает его законные доходы», порождает правовую неопределенность, поскольку невозможно однозначно определить, за какой именно период необходимо будет считать доходы соответствующего лица для установления в его деяниях состава преступления в виде незаконного обогащения.