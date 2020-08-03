Фонд госимущества: Убытки госпредприятий за прошлый год составили 170 миллиардов

В Украине каждое пятое государственное предприятие убыточно.

Об этом заявил в эфире телеканала «Дом» заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко.

По его словам, каждое пятое государственное предприятие – убыточно, а общая сумма убытков государственных предприятий за 2019 год – 170 млрд грн. Общая сумма задолженности по зарплате на этих госпредприятиях составляет 2,9 млрд грн.

Заместитель главы Фонда госимущества считает, что эти цифры свидетельствуют о том, что ранее управление объектами государственного имущества проводилось неэффективно и наносило ущерб государству.

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«И когда говорят: так давайте сделаем его эффективным, это на самом деле такое лукавство. Потому что эффективные менеджеры, в том числе назначенные ранее теми политиками прошлых лет в чьих-то интересах, они и работали в чьих-то интересах. Когда государственное – оно ничье. И когда ничье, то не нужно его покупать или брать в аренду, чтобы зарабатывать. Достаточно просто управлять – посадить своего директора, а он обеспечит кому нужно закупки, кому нужно – продажу, что-то еще подкрутит внутри. И таким образом предприятие, которое может приносить сотни миллионов, в лучшем случае приносит десятки тысяч. Например, гостиница “Днепр” до продажи принесла чуть более 200 тыс. грн прибыли за весь 2019 год. Другие подобные отели зарабатывают десятки миллионов гривен. Мы понимаем, что здесь было или бездарное управление, или это сознательно деньги выводились не туда», – заявил Кошеленко.